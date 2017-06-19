США в ближайшие 20 лет планируют потратить на модернизацию ядерных сил $230–290 млрд. Столь масштабные траты обусловлены действиями России.

Бюджетный запрос на 2018 финансовый год представил заместитель помощника министра обороны Роберт Суфер на заседании комитета по делам вооруженных сил сената США, сообщает RT.

Представитель Пентагона указал на то, что Россия обновила свой ядерный арсенал, который по размерам не уступает американскому.

«Россия предпринимала агрессивные действия в отношении своих соседей, а также стала представлять угрозу, в том числе ядерную, для США и их союзников по НАТО», — заявил Суфер.

По его мнению, США должны принять ряд мер, которые «лишат Россию значительного военного преимущества». Кроме того, Суфер обратил внимание на наращивание ядерного потенциала Китаем и Северной Кореей.

Суфер отметил, что в период с 2018 по 2040 год Пентагон планирует потратить на наращивание и модернизацию ядерного арсенала $230–290 млрд.