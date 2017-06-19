Различного рода расследования против роли России в предвыборной кампании 2016 года в США, могут обойтись американцам в десятки миллионов долларов. Об этом сообщил советник президента США Келлиэнн Конуэй.

В настоящее время проводится целый ряд разбирательств, намеренных доказать "вмешательство России" на выборах в США, передает ТАСС.

«Мы начинаем пускать на ветер с этим делом десятки миллионов долларов из средств налогоплательщиков. Если там есть что расследовать, то хотелось бы об этом услышать», — сказала Конуэй.

Советник Трампа, которая руководила предвыборной кампанией президента США, напомнила, что американский лидер сам не раз говорил об этом.