В первый день официальных переговоров по Brexit Еврокомиссия и Великобритания договорились о расписании и приоритетах будущих встреч, сообщил главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье.

По словам Мишель Барнье, первый этап переговоров будет связан с острыми вопросами Brexit, второй на очереди вопрос связан с определением структуры «будущего партнерства» ЕС и Великобритании. Об этом пишет «РИА Новости».

Стороны планируют проводить заседания раз в месяц, более того, переговорщики разделятся на три группы для обсуждения таких тем, как права человека, урегулирование финансовых обязательств сторон друг перед другом, а также прочим вопросам, связанным с «разводом».