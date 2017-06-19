Персональные данные 198 млн американских избирателей, используемые Республиканской партией, утекли с серверов Amazon.

Как сообщает The Hill, эта утечка стала самой большой из известных на сегодняшний день. Данные избирателей общим объемом 25 терабайт были выложены на сервере Amazon S3 компаниями — подрядчиками Республиканской партии США: Deep Root Analytics, TargetPoint Consulting и Data Trust.

Специалист фирмы Upguard Крис Викери, обнаруживший этот аккаунт, сообщил, что на сервере хранились десятки электронных таблиц, включавшие в себя личные данные избирателей — имена, даты рождения, домашние адреса, телефонные номера.

На скачивание базы, найденной 12 июня, потребовалось два дня.

В прошлом году стало известно, что власти США по ошибке прослушивали и отслеживали электронные устройства миллионов американцев. Программы при этом были предназначены для слежки за иностранными гражданами.