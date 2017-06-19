В рамках проекта «ЖКХ и городская среда» Курская область получила 205,4 млн рублей из федерального бюджета, еще 48 млн рублей будет выделено из регионального. Заявки на участие в ремонте дворов подавали города и поселки с населением свыше 1 тыс. человек.

Треть средств можно потратить на благоустройство парков, скверов или организацию уличного освещения. В 2017-м планируется обустроить 495 дворов и 55 общественных территорий. В Курске прошли согласования 80 проектов из 120.

Активисты «Общероссийского народного фронта» выявили проблемы еще до начала работ, пишет ИА KURSKCiTY. Управляющие компании практически не участвовали в консультациях жителей по оформлению заявок. В результате было очень много ошибок при подаче документов в органы власти. Чтобы горожане и власти услышали мнение друг друга, активисты ОНФ предложили совершенствовать систему обратной связи.