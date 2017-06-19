Николь Кидман празднует свое 50-летие
Николь Кидман во время 70-го Каннского кинофестиваля
Николь Кидман и ее муж Кит Урбан во время красной ковровой дорожки на премьере фильма «Кролик Хоул» на Международном кинофестивале в Торонто
Николь Кидман во время Каннского кинофестиваля 2017 года
Николь Кидман на красной ковровой дорожке 66-го Каннского кинофестиваля
Николь Кидман во время красной ковровой дорожки 52-й премии в области кино и телевидения «Золотая камерa»-2017 в Гамбурге
Николь Кидман и ее муж Кит Урбан на красной ковровой дорожке перед вручением 89-й американской кинопремии «Оскар»
Николь Кидман и ее муж Кит Урбан на 23-й ежегодной премии Гильдии киноактеров в 2017 году
Николь Кидман и Дев Патель на 20-й ежегодной церемонии вручения голливудских фильмов в 2016 году
Николь Кидман на красной ковровой дорожке 66-го Каннского кинофестиваля
Николь Кидман на Каннском кинофестивале 2017 года
Николь Кидман и корейский кинорежиссер Энг Ли на красной ковровой дорожке 66-го Каннского кинофестиваля в 2013-м
Николь Кидман и муж Кит Урбан на 17-м ежегодном конкурсе гильдий киноактеров
Николь Кидман на премьере фильма «Австралия» в 2008 году
Николь Кидман во время красной ковровой дорожки на Каннском кинофестивале 2017 года