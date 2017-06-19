В понедельник Роскомнадзор направил уведомление более 100 сайтов с требованием избавиться от пиратских копий фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» с нарушением авторских прав. Об этом пишет ТАСС.

«На основании определения Мосгорсуда Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев 103 интернет-сайтов, распространяющих копии фильма с нарушением авторских прав", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас администрация уже 81 веб-сайта самостоятельно ограничили доступ по требованию Роскомнадзора.