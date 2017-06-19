Депутаты городской думы приняли решение о порядке сноса самовольных построек без судебного вмешательства. Определяются подразделения, которые будут заниматься сносом незаконно возведенных объектов.

Ранее этот вопрос предусматривал судебные разбирательства и процесс мог затянуться на годы. Согласно новым правилам, владельцу незаконной постройки направят копию решения о сносе с указанием срока не более года. Если хозяин не будет найден, то решение опубликуют на официальном сайте администрации, в местной газете и на информационных щитах рядом с объектом, сообщает «Тамбовский курьер». А по истечении двух месяцев снос произведут силами муниципалитета.

Незаконных построек в Тамбове действительно много. Среди них не только гаражи, но и ларьки, многие находятся в центральной части города. Власти нередко ссылались на несовершенство законодательства, отмечая, что сроки сноса незаконных павильонов слишком растянуты. С помощью нового регламента планируется быстро избавиться от незаконных объектов.