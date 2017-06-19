Сборная Германии в рамках Кубка конфедераций встретилась с Австралией. Матч, проходивший в Сочи, завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Йоахима Лева.

Чемпионы мира на правах фаворита завладели преимуществом с первых минут и вскоре открыли счет. На 5-й минуте отличился Ларс Штиндль.

В концовке первого тайма австралиец Томас Рогич восстановил статус-кво, но спустя три минуты сборная Германии вновь вышла вперед. Мяч с пенальти забил Юлиан Дракслер.

В начале второго тайма Леон Горецка упрочил преимущество немцев. Австралийцы ответили точным ударом Томи Юрича.

Несмотря на все усилия, сборная Австралии не сумела уйти от поражения.

После первого тура в группе B лидируют сборные Германии и Чили (по три очка). Сборные Австралии и Камеруна расположились на третьей и четвертой строчке.