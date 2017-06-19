В Иловлинском районе Волгоградской области расследуется уголовное дело по факту поджога двух домов. В преступлении подозревается 38-летняя соседка потерпевших, которая также сожгла свой гараж, чтобы обвинить в этом одного из своих врагов.

В конце апреля и начале июня в станице Сиротинской полностью сгорели два дома. Причиненный хозяевам ущерб превысил 200 тыс. рублей. Подозреваемая сразу после возгорания домов принимала активное участие в тушении пожаров, чтобы ее не заподозрили в поджоге. Однако полицейским удалось раскрыть ее действия, пишет novostivolgograda.ru.

Женщина рассказала, что делала это из-за неприязненных отношений с соседями. Решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по статье о заведомо ложном доносе о совершении преступления.