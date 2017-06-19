В одном из финансовых учреждений Пскова изъяты денежные купюры с признаками подделки. Среди обнаруженных были одна банкнота номиналом в пять тыс. рублей и две банкноты номиналом в одну тыс. рублей. Управление министерства внутренних дел по Псковской области проводит проверку по данному факту.

Полиция напоминает гражданам порядок действий при обнаружении фальшивых денег. Необходимо вспомнить от кого и когда была получена банкнота, после чего незамедлительно обратиться в полицию. Стражи порядка обращают внимание граждан на то, что попытка избавиться от купюры означает попытку совершить преступление.

В момент получения фальшивых денежных средств следует принять меры к задержанию преступника, запомнить его приметы, обратиться к охране или сообщить в полицию и ждать появления следственной группы, сообщает Псковская лента новостей.

Ранее в Пскове и близлежащих Великих Луках уже выявляли фальшивые денежные средства в апреле и мае 2017 года.