Министерство информационной политики Украины обнародовало список интернет-ресурсов, которые предлагается запретить в стране.

Как сообщает Интерфакс, в перечень сайтов вошли "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист". В Мининформполитики считают, что эти сайты разжигают межэтническую и межнациональную вражды, а также призывают к свержению конституционного строя и нарушают законодательство.

В списке интернет-ресурсов с признаками запрещенной к распространению нормами украинского законодательства, также указаны: "Крымская правда" (c-pravda.ru), сайты информагентств "Новостной фронт" (news-front.info), "Новороссия" (www.novorosinform.org), "Антифашист" (antifashist.com), информационно-аналитический изданий "Одна Родина" (odnarodyna.org), "Русская правда" (ruspravda.info), телерадиокомпании "Крым" (1tvcrimea.ru).

Более того, каждый ресурс имеет характеристику, к которой прилагается статистика посещаемости и примеры (цитаты) с сайта.