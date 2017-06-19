Сотрудники полиции проводят обыски в жилой зоне города Кардифф в связи с наездом фургона на людей у парка Финсбери возле мечети в Лондоне, который произошел накануне ночью.

Как сообщает The Independent, в результате следственных действий в валлийской столице был задержан 47-летний Даррен Осборн. Он является уроженцем города Уэстон-сьюпер-Мэр в графстве Сомерсет. Отмечается, что у мужчины четверо детей.

Напомним, наезд на прихожан произошел в тот момент, когда толпа людей на обочине дороге приводила в чувства упавшего в обморок пожилого человека. В результате инцидента погиб один человек, еще десять получили ранения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скотленд-Ярд квалифицирует случившееся как возможный теракт.