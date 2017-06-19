Москву к празднованию 870-летнего юбилея оформят в стиле русского авангарда. Об этом заявил глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

По его словам, концепция оформления Москвы была разработана на вкладе города в мировой дизайн. В ее основу легли сюжеты, связанные с периодом русского авангарда, являющегося российским оригинальным и востребованным стилем в мировом искусстве. Как сообщает телеканал «360», в единой стилистике будут оформлены все праздничные мероприятия, входы в городские парки культуры и отдыха, фестивальные площадки и другие места гуляний. На пешеходных зонах заработают праздничные площадки: «Москва покоряет», «Москва строит», «Москва открывает» и др.