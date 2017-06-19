Мужчина, совершивший наезд на людей около одной из лондонских мечетей, остается под стражей как предполагаемый террорист. Его подозревают в совершении предумышленного убийства.

Инцидент у мечети, располагающейся на улице Севен Систерс, произошел в ночь на понедельник, 19 июня. Автомобиль въехал в толпу людей, возвращавшихся из мечети после ночной молитвы.

Очевидцы утверждали, что после столкновения водитель вышел из машины и набросился с ножом на прохожих, но в полиции не подтвердили этой информации.

В результате происшествия погиб один человек, 10 получили ранения.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что 47-летний мужчина действовал в одиночку, а полиция расценивает его действия как «потенциальный теракт».