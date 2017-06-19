В понедельник на встрече с журналистами в Вене глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья заявил, что меры, применяемые США в отношении его государства, частично восстанавливают условия холодной войны.

«Следует поинтересоваться, касается ли это только отношений США–Куба», — сказал Бруно Родригес на заседании. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава МИД Кубы не сомневается, что данная политика США против Гаваны частично восстанавливает условия холодной войны.