Конкурс на фотографии самых некрасивых домов завершен в Ялте. Горожане прислали в редакции местных СМИ около 100 вариантов.

Жюри, в составе которого были архитекторы, историки, представители молодежи, депутаты, журналисты, выбрало 15 наиболее ярких работ. Как передает ИА SevastopolMedia, среди них были сооружения с такими названиями, как «Желтый бронепоезд», «Улей», «Суровый монументализм», «Башня невинности», «Робинзон Крузо», «Добрый сосед».

Все они уродуют облик города. Если собственники каких-либо объектов решат поменять их облик в лучшую сторону, то местные власти готовы их за это отблагодарить.