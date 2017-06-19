Следственный комитет по Псковской области возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства 14-летней девочки. По предварительной информации, погибшая выпала из окна девятого этажа.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Им необходимо изъять компьютерную технику с целью изучения интернет-переписки, круга общения девочки, отношений со сверстниками, сообщает Псковское агентство информации. С родителями ребенка работает психолог ведомства.

Тело несовершеннолетней обнаружили вечером 18 июня возле дома 50 по улице Юбилейной. На ней были обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Согласно предварительным данным, падение произошло из квартиры, в которой проживала погибшая.