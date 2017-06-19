Жители столицы обнаружили контейнер с радиоактивными отходами на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «Радон».

Контейнер с надписью «Пункт временного хранения РАО» был найден на берегу Москвы-реки недалеко от дома 43 на Каширском шоссе в районе Москворечье-Сабурово. По данным представителя предприятия, на месте обнаружения контейнера проводятся специальные работы по сбору радиационного грунта. Отмечается, что его складируют на протяжении некоторого времени, после чего вывозят на хранение в Сергиев Посад.

Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на телеканал «360», контейнер с радиоактивными отходами должен был охраняться сотрудником предприятия. Почему его не оказалось на месте, на данный момент неизвестно.