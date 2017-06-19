Автоматизированная блочно-модульная котельная установка производительностью 4 т/ч появилась на территории комбикормового завода ГК «АгроПромкомплектация», который располагается в Конышевском районе Курска.

По словам директора филиала «Комби» Виктора Мищенко, необходимость нарастить объем пара для технологических нужд возникла в связи с началом строительства цеха термообработки зерна и увеличением производства комбикормов, сообщает издание «Курская правда».

«Снижение потерь тепла при транспортировке пара — еще одна важная задача, которую мы решаем. Для этого ремонтируем изоляцию наружных сетей паропровода», — сказал Мищенко.

По его словам, паровая котельная будет готова к эксплуатации в июле текущего года.

Филиал ГК «АгроПромкомплектации» является крупнейшим заводом в кормозаготовительном дивизионе предприятия. Мощность его элеватора составляет 102 тыс. т единовременного хранения (также в филиал входит комбикормовый завод производительной мощностью 216 тыс. т в год).