Центр поддержки предпринимательства Хабаровского края открылся в региональной столице. В одном месте собраны большинство объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства по принципу «одного окна».

Как заявил на церемонии открытия губернатор края Вячеслав Шпорт, такие многофункциональные центры будут помогать бизнесу по разным вопросам — от оформления кредита до проведения обучающих мастер-классов. Пока это единственное подобное учреждение на Дальнем Востоке. Как сообщает «Хабаровский край сегодня», аналогичные центры есть в Москве, Татарстане.

В новом хабаровском центре можно получить не только услуги для бизнеса, оказываемые краевыми объектами инфраструктуры, но и более 60 государственных и муниципальных услуг через удаленное окно МФЦ.