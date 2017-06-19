Глава МВД Франции Жерар Коллон сообщил, что водитель автомобиля, протаранившего фургон полицейских в Париже, скончался.

«В автомобиле находилось оружие и взрывчатка, которая стала причиной взрыва. Мужчина скончался, расследование поручено антитеррористическому подразделению прокуратуры Парижа», — сказал он, подчеркнув, что этот инцидент подтверждает, что уровень террористической угрозы в стране чрезвычайно высок.

В свою очередь, телеканал BFMTV со ссылкой на источники информировал, что злоумышленник был известен спецслужбам как потенциально представляющий угрозу государственной безопасности.

Напомним, что инцидент произошел в районе Елисейских Полей в центре Парижа. При столкновении автомобиль преступника загорелся. Отмечалось, что он был вооружен, а в его транспортном средстве был найден газовый баллон.