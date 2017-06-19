На прошлой неделе истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, девять раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве над Балтийским морем.

Соответствующие данные приводит минобороны Литвы, передает «Интерфакс». Согласно отчету, истребители НАТО начиная со среды сопроводили 32 российских самолета, в том числе два стратегических бомбардировщика Ту-160.

В оборонном ведомстве балтийской страны отметили, что прошедшая неделя стала самой интенсивной в 2017 году для военнослужащих альянса, осуществляющих миссию воздушной полиции.

Отмечается, что все российские самолеты летали по маршруту между Калининградской областью и основной частью России.