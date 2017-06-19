Автозаводский районный суд Тольятти признал виновным Рината Рахматулина, который представлялся сотрудником органов безопасности. Ему назначено административное наказание в виде штрафа размером 2 тыс. рублей. Указанное решение вступило в законную силу.

Мужчина ехал на личном автомобиле без государственных регистрационных знаков, когда его остановили работники ДПС для проверки документов. Пытаясь избежать ответственности за административное правонарушение, Рахматулин предъявил удостоверение межрегиональной некоммерческой организации «ФПС-ФСБ», которой на данный момент не существует по решению Верховного суда. Он представился сотрудником Федеральной службы безопасности и потребовал отпустить его, ссылаясь на служебную необходимость, сообщает TltGorod.

Удостоверение у Рахматулина было изъято сотрудниками управления ФСБ России. В отношении мужчины возбудили административные дела по факту управления автомобилем без регистрационных знаков и за нарушение порядка использования государственных символов РФ.