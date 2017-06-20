В 1953 году президент американской корпорации General Motors Чарльз Уилсон заявил в интервью: «Я привык считать, что то, что хорошо для страны, хорошо и для General Motors, и наоборот. Это одно и то же». Много лет неоспоримым считался тезис, что американская внутренняя и внешняя политика продиктована в первую очередь интересами бизнеса и крупнейших корпораций, неотделимыми от важнейших геополитических интересов США.

Но однажды в отношениях американского бизнеса и власти «что-то пошло не так». В 2014 году ввели экономические санкции против ряда российских предприятий и отраслей, что рикошетом ударило по интересам американского бизнеса в России. Более того, ныне отставной госсекретарь США Джон Керри в 2014 году агитировал американских бизнесменов «подумать дважды, прежде чем сотрудничать с Россией». Даже сегодня группа конгрессменов, в которую входят как ненавистники и клеветники России от обеих партий, так и проигравшие демократы, пытается провести через конгресс законопроект об ужесточении антироссийских санкций и запрете президенту отменять какие-либо санкции без одобрения конгресса. Получит ли этот скандальный закон достаточное количество голосов — пока неясно. Здравомыслящие силы не готовы его одобрять, и, возможно, они как раз в большинстве и окажутся. Но, как бы то ни было, даже сам факт обсуждения в конгрессе такого законопроекта является сигналом американскому бизнесу: с Россией иметь дело нежелательно.

Насколько послушен американский бизнес властям США? В 2014–2015 годах некоторые американские финансовые инвесторы покинули российский рынок, но большинство инвесторов и в первую очередь крупные промышленные корпорации в России остались. Им сложно уйти, так как потери от возможного закрытия бизнеса намного превысят сомнительный выигрыш от якобы «сокращения политических рисков». А некоторые компании, как PepsiCo, работали еще в СССР с 70-х годов прошлого века и пережили вместе с нашей страной все политические потрясения, перестройки и не всегда позитивные перемены конца XX века.

Тем не менее в рейтинге крупнейших иностранных компаний на российском рынке, составленном исходя из объемов выручки в России за 2016 год, американские компании первых мест не занимают, уступая их европейским, японским и корейским корпорациям. Самые высокие места в этом рейтинге занимают PepsiCo и Procter & Gamble, но они входят только в десятку крупнейших. Не для всех американских корпораций российский рынок является приоритетным рынком сбыта, многие делают ставку на Китай. Однако российский филиал PepsiCo зарабатывает в России в среднем в год $5 млрд, принося группе PepsiCo 7% ее годовой консолидированной выручки. А российский филиал сети McDonald’s в среднем в год зарабатывает в России около $2,5 млрд и приносит этой международной сети целых 9% годовой выручки. Для названных выше компаний российский рынок — крупнейший из зарубежных рынков, и они делают всё возможное, включая скидки, рекламные акции, разработку новых продуктов и приобретение предприятий в России, чтобы привлечь российского потребителя и обеспечить ему именно те продукты, к которым он привык.

Вопреки санкциям, например, General Electric подписала соглашение с санкционной «Роснефтью» о производстве на своих заводах инновационного оборудования для российских танкеров. СП «Форд Соллерс Россия» с момента введения антироссийских санкций запустило в производство на своих российских заводах четыре новые марки автомобилей Ford. Корпорация Boeing в 2015 году объявила о подписании соглашения с российским производителем титана «ВСМПО-Ависма» о совместных инвестициях в НИОКР. А сеть кофеен Starbucks, открыв еще до кризиса в 2013 году сотую кофейню в России, продолжает открывать новые.

Неоднозначность отношения американского бизнеса к России можно проследить на примере ExxonMobil. По первому требованию властей США ExxonMobil свернула все проекты в России, подпадающие под санкции. В 2014 году даже отказалась прислать своего представителя на Петербургский международный экономический форум, объясняя это нежеланием портить отношения с властями США. А в конце 2016 года ExxonMobil обращалась в минфин США, осуществляющий контроль за исполнением экономических санкций американскими компаниями, а также в Госдеп с просьбой вывести ее из-под действия санкций и разрешить продолжить совместные проекты с «Роснефтью» в области бурения на арктическом шельфе, мотивируя полезность этой сделки интересами США в глобальном нефтяном бизнесе. Однако уходящая команда Обамы не прислушалась к мнению крупнейшей американской нефтяной компании. Сегодня госсекретарь США Тиллерсон ограничен в возможностях помогать своей бывшей компании, так как, будучи главой Госдепа, он в течение двух лет не имеет права решать любые вопросы, связанные с деятельностью ExxonMobil, чтобы избежать конфликта интересов политики и бизнеса. Но через два года может многое произойти...

Опыт работы американских корпораций в России показывает, что разные сектора американского бизнеса по-разному настроены на продолжение сотрудничества с Россией. Значительная часть реального сектора санкции игнорирует, даже несмотря на то что санкции США против нашей страны могут быть ужесточены. Финансовый сектор осторожничает. А крупнейшие игроки нефтегазового сектора, такие как ExxonMobil, намерены принимать меры по изменению самих «правил нечестной игры» и оказывать влияние на американские власти с целью добиться отмены санкций или хотя бы частичного снятия ограничений для конкретных компаний.

Автор — директор Центра макроэкономического анализа Альпари