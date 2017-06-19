Гражданин России пытался тайно провезти в страну часы Rolex за 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Известно, что мужчина, прибывший из Дубая, пытался провезти дорогостоящий аксессуар в багаже, не задекларировав его. Rolex вместе с товарным чеком обнаружили сотрудники таможни во время прохождения россиянином зеленого коридора, сообщает портал «Подмосковье сегодня». Отмечается, что обязательной декларации подлежат все товары дороже $10 тыс. Кроме того, за них нужно платить пошлину.

На мужчину заведено административное дело. Ему грозит штраф в размере двукратной стоимости изделия с его конфискацией.