Мемориальная доска, установленная на фасаде Морского корпуса Петра Великого в Санкт-Петербурге в память о художнике Василии Верещагине, будет восстановлена. Об этом сообщил лидер фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев.

По словам парламентария, мемориал находится в недопустимом состоянии: поперечная трещина во всю толщину мраморной плиты увеличилась, расколов ее на две части, а заполнявшая контуры букв краска практически полностью исчезла. Для реставрации памятного знака Ковалев направил обращение начальнику Военно-морской академии имени Кузнецова Владимиру Касатонову с просьбой привести мемориальную доску в должный вид, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

Василий Верещагин — русский живописец и путешественник. Он родился в Череповце в семье предводителя дворянства, учился в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, недолго служил, но ушел в отставку для поступления в петербургскую Академию художеств, где учился с 1860 по 1863 год. Художник погиб 31 марта 1904 года во время русско-японской войны. Броненосец «Петропавловск», на котором находился Верещагин, подорвался на мине.

Мемориальная доска в память о русском живописце была установлена в Санкт-Петербурге в 1992 году в честь 150-летия со дня его рождения.