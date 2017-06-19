Сборная Португалии прилетела в Москву для участия во втором матче группового этапа Кубка конфедераций-2017 со сборной России, сообщает «Спорт-Экспресс». Автобус, который должен отвезти команду в отель, ожидал игроков и персонал у трапа самолета.

Около VIP-входа аэропорта Шереметьево футболистов во главе с основной звездой команды Криштиану Роналду встречали всего четыре болельщика — игроки лишь помахали своим фанатам из окон автобуса. Стоит отметить, что сам Роналду поехал в отель отдельно от сборной в минивэне.

Матч против команды России сборная Португалии проведет 21 июня на стадионе «Открытие-Арена», начало в 18.00. После первого тура Россия занимает первое место в своей группе, обыграв в стартовом матче Новую Зеландию (2:0). Португальцы сыграли вничью со сборной Мексики (2:2).