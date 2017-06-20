Больше работать с субъектами РФ и выдвигать на федеральный уровень крупные региональные темы — такие основные задачи озвучил сегодня новый секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, единогласно избранный на первом заседании ОП шестого состава. Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что акцент на региональной повестке в работе ОП был «выбран верно».

Шестой состав Общественной палаты (ОП) РФ на первом пленарном заседании 19 июня выбрал новых руководителей и утвердил приоритетные направления своей деятельности. Секретарем ОП стал журналист, ведущий «Воскресного времени» на Первом канале Валерий Фадеев, почетным секретарем избран академик РАН Евгений Велихов, первым замсекретаря — Вячеслав Бочаров, заместителями — Лидия Михеева, Сергей Орджоникидзе и Александр Точенов.

Еще накануне заседания Совет старейшин при Общественной палате определился с представителями счетной комиссии, которую возглавил Вячеслав Бочаров. Он и предложил коллегам выбрать нового главу.

Кандидатура Валерия Фадеева оказалась единственной. Стоит отметить, что новый секретарь принимал активное участие в разработке законопроекта об ОП РФ.

Почетным секретарем вновь стал Евгений Велихов. Первым заместителем секретаря ОП был избран Вячеслав Бочаров, а замами — Лидия Михеева, Сергей Орджоникидзе и Александр Точенов.

Обозначая основные задачи общественников, новый секретарь ОП сделал акцент на регионы. В работе он предложил опираться именно на региональные отделения палат, усилить их роль.

— Зачастую они слишком связаны с властью, им надо помочь достичь автономности, — констатировал Валерий Фадеев, предложив коллегам обсудить возможность получения квоты от федеральной палаты на вхождение в региональную.

По мнению главы ОП, необходимо выдвигать на федеральный уровень крупные региональные темы, при этом следует наладить взаимодействие гражданского общества с чиновниками.

— Мы должны работать с большинством, чтобы возможностей и ресурсов у людей становилось больше. Это и есть демократия. Чтобы не только в центрах крупных городов была жизнь, а чтобы она была во всей стране, — заявил он.

Мнение экспертов

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает «верным» акцент, сделанный на развитие структуры ОП в регионах. По его мнению, Валерий Фадеев как известный общественный деятель пользуется поддержкой в палате и может многого добиться на этом посту, в частности, выстраивая каналы коммуникации с различными группами гражданского общества.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что сверхидею внимания к регионам сформулировал во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин.

— Неудивительно, что Валерий Фадеев воспринял этот тезис как основной для того, чтобы реализовать деятельность палаты. В регионах сейчас сосредоточены основные социально-экономические трудности, с которыми приходится сталкиваться региональным и федеральным властям, — подчеркнул политолог в разговоре с «Известиями».

По мнению Мухина, «перезагрузка» ОП будет заключаться в большем внимании к региональным проблемам, а также в координации с Общероссийским народным фронтом.

— Это касается и злоупотреблений, и неэффективности региональных властей. Вполне вероятно, что в результате ОП будет играть большую политическую роль, чем играла до этого. И там, где у ОНФ не хватало полномочий, ОП сможет это компенсировать, — предположил он.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отметил, что если раньше ОП старалась максимально усилить свой статус, чтобы встать вровень с другими федеральными структурами, то сейчас задача палаты — использовать свой вес для того, чтобы выстраивать коммуникации в регионах.

— Ключевая задача ОП нового этапа заключается в контроле за властью в регионах, особенно в тех, где парламенты по сути являются «департаментами исполнительных органов власти». Яркий пример — Москва, где горожане не замечали деятельность своей региональной палаты, — сказал политолог «Известиям».

Григорий Добромелов добавил, что время, когда можно было «искусственно придумывать себе задачи», прошло и сегодня единственный путь развития ОП — реакция на запросы общества.

— Перед Валерием Федотовым и новым составом ОП сегодня стоит непростая задача перевести «карманные общественные палаты» в реальные инструменты работы с гражданским обществом в регионах, — заключил он.

20 июня в Кремле с членами палаты встретится президент РФ Владимир Путин.