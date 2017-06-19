В Ижевске открылась экспозиция подлинных малоизвестных графических работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Произведения великих художников из частных коллекций Франции и США попали в столицу Удмуртии впервые.

Как информирует ИА «Сусанин», «Рапсодия страсти» в выставочном центре «Галерея» объединяет пять полных серий офортов, литографий и рисунков. Через рисунок Дали и Пикассо постарались выразить всю гамму страсти героев пьес Маркиза де Сада, Фернана Кроммелинка и мемуаров Джакомо Казановы.

Экспозиция будет открыта до 13 августа. В последнее время у горожан была возможность увидеть и другие выставки высокого уровня. В Ижевске выставлялись картины Ивана Айвазовского и Ивана Шишкина.