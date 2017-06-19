Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Мещанский суд Москвы приговорил его к полутора годам колонии особого режима.

«Назначить Федотову наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы в колонии особого режима», — приводит слова судьи Ларисы Гудошниковой «РИА Новости».

Сергей Федотов был арестован 28 июня 2016 года. По версии следствия, он убедил членов РАО передать на баланс «Сервисно-эксплуатационной компании» одно здание и три нежилых помещения, которые впоследствии были проданы третьим лицам. Ущерб от действий Федотова составил 300 млн рублей.

Экс-глава РАО полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело рассматривалось в особом порядке. Учитывая, что Федотов находится под стражей с момента ареста, он выйдет на свободу через шесть месяцев.

Сам Федотов остался недоволен решением суда и, возможно, будет его обжаловать, уточняет «Интерфакс».