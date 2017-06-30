Банковский сектор от еще совсем недавнего кризиса перешел к уверенному росту. Заметно изменилось и поведение населения, которое возвращается к активному использованию финансовых продуктов. Член правления ВТБ Владимир Верхошинский в интервью «Известиям» рассказал о том, как будут падать ставки по кредитам, когда стоит рефинансировать ипотеку и почему россияне никогда не откажутся от банковских вкладов.

— Как сегодня выглядит ситуация в банковском секторе? Мы вышли из кризиса, но куда идем теперь?

— Мне кажется, мы входим в период стабилизации ситуации в банковском бизнесе. По нашим прогнозам, и для граждан, и для банков, и для экономики этот период может стать плодотворным, творческим, прибыльным. Сейчас мы наблюдаем стабилизацию в экономике, рост доверия населения, потребительской активности на фоне достаточно стабильного депозитного портфеля и сберегательного поведения.

— Насколько более технологичным будет становиться банковский сектор?

— Во-первых, принципиально важно понимать, что инновации должны быть практичными, иначе это станет пустой тратой денег, времени и ресурсов. Делайте то, что нужно клиентам, что экономит ваши расходы или повышает доходы. Я имею в виду продукты с удобным сервисом. Всё, что связано с трансакционными продуктами, переводами, платежами, расчетами, станет бесплатным, цифровым, с удобным доступом. Кредитование —- это более тяжелый с точки зрения процесса продукт, и тут глобальные инновации еще впереди.

— Центральный банк в майском «Финансовом обозрении» указывал, что, несмотря на значительное снижение ключевой ставки, банки очень осторожно смягчают отношение к заемщикам. Почему так происходит?

— Ключевая ставка и стоимость фондирования не связаны напрямую с отношением к заемщикам. Это скорее вопрос рисков. Сейчас совпадают два позитивных тренда, которые делают потребительское кредитование более привлекательным: стоимость фондирования снижается, а кредитная дисциплина заемщиков держится на высоком уровне. У банка появляются стабильные резервы, и стоимость риска снижается, следовательно, он может предложить клиенту более привлекательную ставку. В настоящее время мы видим на рынке ставки от 13,9, 14, 15%. Это не маркетинговый ход, а реальные условия по выдачам. Дальнейшее снижение ставок по необеспеченным кредитам, возможно, будет, но не таким существенным: 1–2 пункта. Не исключаю снижения ставок и по ипотеке. Таким образом, я не согласен с теми, кто говорит, что банки излишне осторожно подходят к изменению условий. Общая ситуация благоволит развитию и ипотечного и потребительского кредитования.

— Какими будут темпы прироста активов, прибыли, кредитного и депозитного портфеля ВТБ по итогам 2017 года?

— По бизнес-плану наш кредитный портфель должен вырасти на 20%, привлеченные средства населения — также на 20%.

— Это по рознице?

— Да, по розничному бизнесу банка ВТБ. Это примерно в 2–2,5 раза быстрее рынка. Я думаю, что темпы роста по кредитам будут еще выше, по пассивам — примерно в плане.

— За счет чего удается интенсифицировать выдачу кредитов?

— Здесь сочетание нескольких факторов. Во-первых, складывается благоприятная ситуация — возвращается спрос населения на кредиты. Во-вторых, появляются инновационные продукты. Мы первыми среди российских банков стали предлагать клиентам рефинансировать кредиты. Около 40% наших потребительских кредитов выдаются в рамках программы «Рефинансирование кредитов других банков». Это просто колоссальный спрос. В-третьих, модель активных продаж, работа с клиентом, высокоэффективные и отстроенные процессы в рознице банка ВТБ.

— Прошел год с момента присоединения Банка Москвы к ВТБ. Каковы его основные итоги, чего удалось добиться, какие проблемы остаются?

— Только кажется, что присоединение заканчивается слиянием юридических лиц. После интеграции целый год шла работа по объединению розничного бизнеса бывшего Банка Москвы и ВТБ. Это нормативные и организационно-распорядительные документы, типовые формы, технологические платформы и так далее —- достаточно много детальной работы. Мы ее успешно завершили. Сейчас банк ВТБ — универсальный банк, готовый к безболезненному объединению с банком ВТБ24. Несмотря на процессы интеграции, у нас был рекордный год: мы заработали прибыль больше 10 млрд рублей как розница банка ВТБ — бывшего Банка Москвы. Клиентская база росла на 10%, кредиты росли в четыре раза быстрее рынка, пассивы — в 3,5 раза быстрее. Клиенты на себе интеграцию никак не почувствовали. Этим проектом можно гордиться.

— По проекту карты «Мир» все идет по плану? Нет риска, что банк не сможет выпустить нужное количество карточек, чего в какой-то момент рынок опасался? Не изменились ли планы сделать социальную карту москвича на базе платежной системы «Мир»?

— На ПМЭФ президент группы ВТБ Андрей Костин и руководитель НСПК Владимир Комлев подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве. Одним из пунктов этого соглашения является работа по социальным слоям населения. Группа ВТБ совместно с НСПК, ЦБ и правительством Москвы завершает пилотный проект по социальной карте москвича на платформе «Мир». Карта выпущена, сейчас мы ее тестируем. До конца года будет эмитировано более полумиллиона социальных карт москвича на базе карт «Мир». Сейчас НСПК вполне конкурирует с международными платежными системами. Кстати, думаю, что год-два мы вместе с командой НСПК еще поработаем над различными программами лояльности.

— Недавно закончилась программа государственного субсидирования ставок по ипотеке. Как изменилась после этого ипотека, какой она будет дальше?

— В турбулентные 2014 и 2015 годы, когда ставки по ипотеке подскочили, она де-факто стала непривлекательна: слишком высокие платежи. В сложный для экономики период государство выступило с абсолютно правильной и своевременной инициативой, что позволило поддержать спрос на ипотеку. Сейчас ставки вышли на рекордно низкий уровень. Рынок молодеет и расширяется: более широкие слои населения смелее берут такие кредиты. Наверное, это связано не только со ставками, но и с тем, что люди действительно ощущают стабильность экономики страны.

— После процентного шока 2014 года часть населения взяла ипотеку по высоким ставкам, поэтому сейчас актуален вопрос рефинансирования. Какие здесь ВТБ предлагает варианты? На каком этапе человеку стоит задуматься об этом?

— Простой потребительский совет: если вы брали ипотеку по высоким ставкам, а сейчас ставки ниже, можно говорить об 1–2 п.п. разницы в ставке. Надо не лениться и рефинансировать ипотеку. Ждать снижения ставок еще год, платя по 15%, или рефинансировать сейчас под 11%? Я бы тем, кто взял ипотеку в пиковые турбулентные годы, рекомендовал не тянуть — сейчас ставки уже хорошие.

— Население сегодня хочет больше сберегать или потреблять?

— У нас уникальная ситуация: население и сберегает, и потребляет одновременно. Это действительно сложно объяснить. В настоящее время статистика показывает, что чаша весов все-таки качнулась в сторону потребления. Это связано с удешевлением кредитов, снижением инфляции.

— Это не несет рисков надувания кредитных пузырей?

— Всё циклично. Чем больше кредитование, тем выше кредитная нагрузка. Надо знать меру, и регулятор проводит активную политику, чтобы кредитование, особенно небольшими банками, банками-монолайнерами, было честным и с хорошим запасом по уровню риска.

— Поскольку ключевая ставка снижается, снижаются и ставки по депозитам. Население обычно хорошо воспринимает то, что кредиты стали дешевле, а то, что в банки можно вкладывать деньги с меньшими доходностями, для людей неприятный сюрприз.

— Понимаю, хочется размещать деньги дорого, а занимать дешево.

— Замечаете ли вы, что меньше стало людей, которые хотят открывать вклады?

— Нет. Массовая розница в этом смысле традиционна. Какие бы ставки по депозитам ни были, все равно население размещает средства. Состоятельные клиенты перекладывают средства со вкладов, особенно валютных, по которым ставка уже близка к нулю, в более доходные финансовые инструменты: доверительное управление и другие формы. Считаю, что данный тренд будет сохраняться: при снижении ставок VIP-клиенты будут уходить в более сложные инструменты, а массовая розница будет открывать депозиты по существующим ставкам.

— Курс рубля заметно укрепился. Вы замечаете, что население стало в валюту уходить?

— Нет. Уровень толерантности вырос. Изменение курса валют на 2–3 рубля никого уже не впечатляет и не беспокоит.

— Болезненная ситуация с валютными ипотечниками научила людей чему-то?

— Банки это научило многому. Механизм защиты заключается в том, что банки сами теперь просто не выдают такую ипотеку. С начала года у нас более 1 тыс. заемщиков реструктурировали ипотечный кредит из валюты в рубли. Оставшиеся — это либо должники, которые уже находятся на финальной стадии судебного и исполнительного производства, либо те люди, которые могут себе позволить платить в валюте даже при текущем курсе и у них просто нет необходимости обращаться в банк за рефинансированием. То есть осталось порядка 700 заемщиков в иностранной валюте, а было более 4 тыс.

— Есть ли у вас прогноз, как будут снижаться ставки до конца года и в следующем году по ипотеке, потребительскому кредитованию?

— Я думаю, что до конца этого года снижение ставок по ипотеке еще на 1 п.п. вполне возможно, и не исключаю, что к уровню в 9% и ниже мы придем уже в следующем году.

— Достижение Банком России цели по инфляции в 4% поможет снижению ставок?

— Да. В ипотеке каждый процентный пункт очень сильно влияет, поэтому снижение ставки в ипотеке еще на 1 п.п. сильно увеличит спрос и ее доступность для населения.