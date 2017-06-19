Официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде сообщил, что мужчина, совершивший нападение на полицейских вблизи Елисейский полей в центре Парижа, скорее всего, скончался.

«Предварительно, речь идет о преднамеренных действиях», — сказал он, отметив, что нападавшим занимаются сотрудники медицинских служб.

В свою очередь представитель жандармерии заявил, что нападавший был вооружен, а в его машине находился как минимум один газовый баллон. Пострадавших среди правоохранителей нет.

В понедельник неизвестный на автомобиле протаранил фургон жандармерии на Елисейских полях в Париже. Машина загорелась, стражи порядка задержали находившегося за рулем мужчину. Расследованием инцидента займется антитеррористическая прокуратура Франции