Вице-спикер нижней палаты Петр Толстой на заседании совета блогеров заявил, что в Госдуме будет создана постоянная площадка для взаимодействия с видеоблогерами, сообщает «Интерфакс».

Толстой отметил, что все формальные вопросы, такие как доступ в здание Думы, будут урегулированы. Самое главное, по его словам, — это содержательность общения.

«Мы будем стараться сделать такую площадку на регулярной основе с привлечением профильного комитета Госдумы по делам молодежи. Инициатор нашей встречи (депутат) Василий Власов, который пригласил Владимира Жириновского, меня, сделал первый шаг. Мы такую площадку сделаем, она будет постоянной», — сказал Петр Толстой на заседании.