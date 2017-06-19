Минфин заявил об интересе к суверенным евробондам РФ. Спрос превысил $3 млрд.

Ведомство сообщило о размещении евробондов утром в понедельник, 19 июня. Оно будет проходить в два транша, передает ТАСС.

Доходность бумаг сроком 10 лет составит 4-4,5%, бумаг сроком на 30 лет — 5-5,5%,.

Размещение проходит через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear. Организатором размещения выступает банк «ВТБ Капитал». Технические расчеты по обоим траншам будут 23 июня.

Добавим, что ранее Минфин заявлял, что планирует в 2017 году разместить евробонды на сумму в $3 млрд. В ведомстве рассчитывали на интерес западных инвесторов, в том числе и американских.