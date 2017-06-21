В современном растерзанном противоречиями мире искусство кино оказалось в привилегированном положении: несчастья повседневности стимулируют творческую энергию, как и энергию протеста. Только вот согласия достичь оказывается всё труднее в сфере не только политики, но и эстетики. Отражая эту общую ситуацию, программа 39-го Московского международного кинофестиваля, стартующего 22 июня, неизбежно оказывается фрагментарной и внутренне противоречивой .

Как говорил крестный отец Каннского кинофестиваля поэт, драматург и кинорежиссер Жан Кокто, «если хаос вышел из-под контроля, сделаем вид, что это мы его организовали». Ведь не случайно в документальном конкурсе фигурирует «Раскаленный хаос» Сергея Дебижева.

В хаотичной чересполосице зритель сможет обнаружить неожиданные связи и параллели . Если в рамках основного конкурса отечественные картины «Карп отмороженный» Владимира Котта и «Купи меня» Вадима Перельмана полярны и по стилистике, и по проблематике, то «Карп» с двумя гениальными актрисами — Мариной Нееловой и Алисой Фрейндлих — вполне сочетается с «Ускользающим» из «Русского следа», где старая эмигрантка из России неожиданно находит общий язык с молодым музыкантом.

«ВМаяковский» Александра Шейна играет с тремя пластами современной и исторической реальности, с одной стороны и художественного вымысла — с другой, в то время как Рустам Хамдамов, вернувшийся в кино после длительного перерыва, погружается в «Мешок без дна» эстетизированных аллюзий.

В программе «Спектр», где преимущественно собраны новейшие мировые и международные премьеры, с авангардистским опусами из Нидерландов («Время пришло» Даана Беккера) или из Латвии (русскоязычная лента «То, что никто не видит» Станиславса Токаловса) соседствует назидательная «Нагорная проповедь» буддийской монахини из Южной Кореи, по-своему интерпретирующей канонический христианский текст .

Академичный болгарский исторический боевик «Воевода» актрисы и режиссера Зорницы Софии, включенный в спецпоказы, в свою очередь, перекликается с «женской» программой, которую курирует Анжелика Артюх. Рядом с ретроспективой мейнстримного режиссера и продюсера из Южной Кореи Юн Чже Гюна — небольшая программа фильмов из Кореи Северной, догматически иллюстрирующих идеи чучхе.

Перечень контрастов можно продолжать бесконечно. Они есть и в традиционных авторских циклах отдельных членов отборочной комиссии, и в программах приглашенных кураторов, которых становится всё больше.

Фестиваль открыт нововведениям, но и чтит традиции. Расширяется круг программ, основанных на заново отреставрированных копиях фильмов : тут и классические ленты Андрея Кончаловского, и аргентинская киноклассика, предложенная Гильдией режиссеров этой далекой страны, и финский фильм Аки Каурисмяки «Балалайка-шоу», снятый в 1994 году во время совместного концерта группы «Ленинградские ковбои» с ансамблем им. А.В. Александрова и ставший теперь печальным напоминанием о погибших в авиакатастрофе артистах ансамбля…

Географический диапазон фестивальной программы по традиции чрезвычайно широк и охватывает практически весь мир . При этом внимательному взгляду заметны изменения приоритетов, не в последнюю очередь вызванные политической конфликтностью современного мира и контрастностью кинематографического пейзажа.

Одним из главных событий в сфере кино в минувший год можно считать выдвижение на первый план в кинопроцессе стран БРИКС, в первую очередь Индии и Китая, оспаривающих право первенства у Голливуда . Болливуд — индийская киноимперия — основана на других принципах и жанрах, нежели транснациональная Калифорния.

По разным причинам в начале ХХI века популярность индийского кино в России резко упала. Может быть, настал момент новой переориентации, которой может служить программа «Открытие: Кино регионов Индии». Ее диапазон тоже весьма широк. Разные этносы, разные языки, разные культуры и религии… И, что не менее важно, разные жанры — от мифологического блокбастера «Бахубали» до поискового авторского кино.

Задача отборщиков и комментаторов — помочь зрителю и критику найти в этом контрастном хаосе источники сильных и ярких эмоций. А уж будут ли они положительными или отрицательными, судить не нам.

Автор — председатель Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор 39-го ММКФ, профессор, доктор искусствоведения