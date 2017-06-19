Тверские следователи организовали доследственную проверку по факту гибели девушки, которая утонула в районе Староволжского моста.

Местные правоохранительные органы получили сообщение об исчезновении 21-летней жительницы Твери. Следствие подтвердило, что девушка спрыгнула с моста. Ее тело нашли через несколько часов на берегу Волги в 30 метрах от Староволжского моста, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД». Процессуальное решение по делу будет принято после окончания проверки.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, проводятся опросы родственников и знакомых. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшей.