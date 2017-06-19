По факту столкновения поездов на Курском вокзале в Москве возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, в 14:38 по Москве в районе Курского вокзала на малом ходу произошло столкновение поезда дальнего следования «Стриж» и электрички.

В результате ЧП два вагона сошли с рельсов, а оба поезда получили значительные повреждения. За медицинской помощью обратились три человека. Одна женщина была госпитализирована.

По предварительным данным, причиной инцидента мог стать отказ стрелочного перевода на путях. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»).

Расследование уголовного дела продолжается.