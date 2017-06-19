Постоянная площадка для взаимодействия с видеоблогерами будет создана в Госдуме. Об этом заявил в понедельник вице-спикер нижней палаты Петр Толстой на заседании совета блогеров.

«Мы будем стараться сделать такую площадку на регулярной основе с привлечением профильного комитета Госдумы по делам молодежи», — цитирует депутата «Интерфакс». По словам Толстого, первый шаг на этом пути сделал депутат Василий Власов, который пригласил на встречу и его самого, и Владимира Жириновского.

Представители ГД РФ обсудили с блогерами вопросы взаимодействия с нижней палатой парламента. При этом Толстой подчеркнул, что никто не хочет ограничивать их в творчестве, сообщает телеканал «360».

Владимир Жириновский отметил в ходе встречи, что восхищается независимостью блогеров, в том числе и в финансовом плане. Сам лидер ЛДПР ведет блог в Instagram. У политика уже 174 тыс. подписчиков.

В совете блогеров, созванном по инициативе депутата от фракции ЛДПР Василия Власова, приняли участие порядка 25 видеоблогеров, которые имеют большое количество подписчиков среди молодежи.