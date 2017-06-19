Жителям сгоревшего многоэтажного здания Grenfell Tower на территории лондонского района Кенсингтон выплатят по 5,5 тыс. фунтов стерлингов.

Правительство страны начнет перечисление средств 19 июня из специально созданного британскими властями фонда, сообщает «Интерфакс». Все пострадавшие получат по 500 фунтов наличными, остальная часть суммы будет переведена на их банковские счета. Как отметили в официальной резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, общая сумма может быть увеличена, например, при необходимости погребения родственников.

Напомним, в ночь на 14 июня в здании произошел пожар, жертвами которого стали не менее 79 человек.