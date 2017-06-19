В Якутии началось строительство магистрального газопровода Асыма–Бердигестях. Задача — довести природный газ до районного центра Горного улуса. Стоимость проекта составляет 600 млн рублей. В 2018 году газ должен появиться в селе Бердигестях.

Как передает ИА SakhaNews, АО «Сахатранснефтегаз» завершает вырубку деревьев на месте будущего трубопровода, который будет иметь диаметр 325 мм, длину до 28 км.

В следующем году стартуют испытания, затем продолжится прокладка внутрипоселковых газосетей. В селе Асыма в день начала строительства объекта было установлено сэргэ в честь 50-летия газификации Якутии и 10-летия газификации Горного района.