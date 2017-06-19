Прощание с Алексеем Баталовым
Прощание с Алексеем Баталовым
Мария Баталова и Валентина Терешкова
Иосиф Кобзон на церемонии прощания с Алексеем Баталовым
Евгений Герасимов на церемонии прощания с Алексеем Баталовым
Иосиф Кобзон и вдова актера Гитана Баталова
Вера Алентова и Владимир Меньшов на церемонии прощания с Алексеем Баталовым
Владимир Меньшов произнес речь на церемонии прощания с Алексеем Баталовым
Михаил Ножкин
Церемония прощания с Алексеем Баталовым
Поклонники Баталова на церемонии прощания с актером
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский
Церемония прощания с актером Алексеем Баталовым
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Церемония прощания с Алексеем Баталовым
Церемония прощания с Алексеем Баталовым
Церемония прощания с Алексеем Баталовым