Государственная инспекция труда Саратовской области завершила проверку по факту гибели электросварщика, который работал на заводе энергетического машиностроения. В ходе проверки были выявлены нарушения. Предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 200 тыс. рублей.

Гострудинспекция установила, что работникам предприятия не выдавались в полном объеме средства индивидуальной защиты. С нарушениями выдавалась и спецодежда. Также для выполнения сварочных работ использовались поврежденные баллоны с газом. На них были установлены манометры с разбитым стеклом, что могло сказаться на правильности показаний оборудования. Хранились емкости не в специально отведенном месте, исключающем доступ посторонних лиц. Помимо администрации завода, штрафы получили также начальник участка и главный инженер предприятия, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Трагедия произошла в апреле, когда рабочий занимался сваркой основания бака высокого давления. В процессе работы бак необходимо было поворачивать вокруг оси с помощью крана. Перед очередным вращением рабочий закрепил цепь, которую крановщик стал натягивать. Во время натяжения сварщик, находящийся рядом с баком, получил травмы головы, от которых скончался на месте.