Со следующего месяца больничные листы в электронном виде будут выдавать по всей стране, сообщил в ходе совещания с вице-премьерами председатель правительства Дмитрий Медведев. По его словам, электронные листки нетрудоспособности нельзя будет потерять или подделать. Однако не все граждане смогут получить электронные больничные. Для этого их работодатели и медорганизации должны будут числиться в специальной информационной системе.

В прошлом году в России было выдано 40 млн бумажных листков нетрудоспособности, привел цифры Дмитрий Медведев. Вице-премьер Ольга Голодец добавила, что выплаты по ним составили 331 млрд рублей. Листы временной нетрудоспособности в электронном виде призваны сделать систему их выдачи удобнее: не нужно будет стоять в очередях в поликлинике, чтобы получить все необходимые подписи и печати врачей, в электронной версии проще будет исправить ошибки, а самое главное — электронный больничный лист нельзя будет ни потерять, ни подделать.

— Он (электронный больничный лист — «Известия») подтверждается квалифицированной электронной подписью медорганизации. Как только человек готов вернуться на работу, этот документ, его электронная версия, посылается работодателю и в Федеральный фонд социального страхования, — объяснил принцип работы Дмитрий Медведев.

Премьер-министр добавил, что, несмотря на переход к электронным листкам нетрудоспособности во всех регионах России бумажный вариант листов не отменяется.

— Если кто-то захочет оформлять больничный по-старому, отказа тоже быть не должно, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По словам Ольги Голодец, необходимость в переходе на электронные больничные листы назрела давно. В 2014 году пилотный проект по выдаче электронных листов нетрудоспособности начался в нескольких регионах России. 40% населения этих регионов сразу перешли на электронные листки.

— Это прежде всего молодежь. По беременности и родам практически все оформляется в электронном виде, — рассказала вице-премьер.

Также во всех регионах России с начала июня появились личные кабинеты застрахованных лиц и страхователей, добавила Ольга Голодец. Они нужны для того, чтобы у всех граждан был доступ к своей карте. Таким образом, за выдачей листов нетрудоспособности и выплатой пособий будет двойной контроль: как со стороны граждан, так и со стороны Фонда социального страхования. Ольга Голодец отметила, что все регионы готовы к выдаче электронных больничных, но ближайшие несколько лет бумажные листы также продолжат выдаваться.

Чтобы получить электронный больничный лист, гражданин должен будет дать письменное согласие на это. При этом медучреждение, которое выдает больничный лист, и работодатель гражданина должны быть интегрированы в систему информационного взаимодействия по обмену сведениями. Какие-либо изменения в порядок расчета пособия по нетрудоспособности и по беременности и родам не предусматриваются. После поступления данных о закрытии больничного в информационную систему работодатель должен будет в общем порядке назначить и выплатить работнику пособие.

По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Николая Герасименко, на полный переход на выдачу электронных больничных листов потребуется около двух лет.

— Главное в электронных больничных то, что их невозможно будет подделать. Но пока не все готовы к их введению. Потребуется время на то, чтобы все учреждения были включены в информационную систему. Думаю, на это уйдет примерно год-два, — предположил Николай Герасименко.

По словам профессора Института госслужбы и управления РАНХиГС Любови Храпылиной, для полного перехода на электронные больничные листы должно быть проведено переобучение медработников.

— О переходе на электронный документооборот объявили, а специальное переобучение для этого не провели. Должны были быть специальные курсы. Сейчас мало кто из медработников знает, как по электронке проводить больничные, — посетовала она.

Соответствующий закон о переходе на использование листов о временной нетрудоспособности в электронном виде с 1 июля президент Владимир Путин подписал 1 мая этого года.