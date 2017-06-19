Народный артист СССР Алексей Баталов похоронен на Преображенском кладбище рядом со своей матерью. На его могиле установили православный крест.

Церемония прощания с актером прошла в московском Доме кино. Проститься с Баталовым пришли простые граждане, известные чиновники и деятели культуры, передает ТАСС.

На церемонии присутствовали глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, создатель фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшиков, космонавт Валентина Терешкова, певец Иосиф Кобзон, реиссер Алексей Учитель и многие другие. Свободных мест в Большом зале Дома кино не было.

Как заявил Александр Кибовский, в столичных кинотеатрах пройдут открытые показы фильмов с участием актера. Таким образом власти решили отдать дань памяти и уважения народному артисту.

Алексей Баталов скончался 15 июня в возрасте 88 лет. Он снимался в таких известных фильмах, как «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Дело Румянцева», «Шинель».