Историческая усадьба Козловской, расположенная на улице Дзержинского, 6 в Красноярске, выставлена на торги.

Согласно опубликованным данным, собственником является банк ВТБ. На продажу выставлен комплекс зданий, в который входят двухэтажный дом 1886 года постройки и бревенчатый флигель 1914 года. Кроме того, в лот вошла пристройка, возведенная в конце 1990-х годов.

Площадь земельного участка под памятником архитектуры — 1,8 тыс. м. Цена комплекса зданий, состоящего из двухэтажного дома, бревенчатого флигеля и кирпичной пристройки, составляет 110 млн рублей, сообщает «Наш Красноярский край».

По данным издания, данный участок находится в долгосрочной аренде собственника до 2033 года.