В Йошкар-Оле во время сильной грозы молния ударила в девушку. В момент разряда пострадавшая находилась недалеко от дома. Сейчас она госпитализирована. В больнице отказываются от комментариев по поводу состояния потерпевшей. Не уточняется, при каких обстоятельствах произошел этот инцидент, сообщает ИА «МариМедиа».

В МЧС напомнили, что во время сильной грозы необходимо избегать открытой местности. Известно, что молния бьет в самую высокую точку. Кроме того, необходимо избавиться от металлических предметов и мобильных телефонов. Напомним, в конце мая в Ровно трое мужчин пострадали от удара молнии. Один из них поднял мобильный телефон, в который и попал разряд.

Между тем в Марий Эл был объявлен «желтый» уровень опасности. Погода признана потенциально опасной. Возможны грозы и сильный ветер.