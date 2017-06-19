В Иркутске по просьбе жителей перенесены сроки ремонта на изношенных сетях, проходящих под огородами. Люди попросили дать им возможность собрать урожай. МУП «Водоканал» отреагировал на обращения.

Замена будет производиться по требованию прокуратуры. Однако на предприятии заверили, что к ремонту там были готовы и ранее, отмечает ИА IrkutskMedia.

После проверки в прошлом году с 19,5 до 8,5% был снижен рост тарифов на водоснабжение. Решение Иркутского областного суда об обоснованности цен для МУП «Водоканал», которые установлены региональной службой по тарифам, будет оспорено в Верховном суде РФ.