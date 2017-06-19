Город Грозный — столица Чеченской Республики — возглавил рейтинг самых безопасных городов России. К такому выводу привело исследование, проведенное порталом Domofond.

Опрос проводился среди более чем 258 тыс. человек. Респонденты по 10-балльной шкале оценивали высказывание «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток».

Первую строчку в списке самых безопасных российских городов занял Грозный. Так, грозненцы оценили свою защищенность на 8,7 балла из 10. Второе место делят Нижневартовск и Сочи с показателями 7,5 балла, Сургут занял третью позицию с показателем 7,4 балла.

Москва в рейтинге по уровню безопасности оказалась на 31-й строчке с результатом 6,9 балла, а Санкт-Петербург — на 42-м (6,7 балла).

Средний показатель по России составил 6,8 балла, сообщает телеканал «360».

Наименее безопасным для жизни россияне признали город Шахты в Ростовской области с показателем 5,6 балла. Астрахань, Балашиха, Волгоград, Нижний Тагил, Омск, Пермь, Саратов, Челябинск и Чита также занимают нижние позиции в списке с показателями от 5,6 до 6,1 балла.