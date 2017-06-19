Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства вопросы улучшения демографической ситуации в России. Глава государства отметил, что страна входит в новый период снижения рождаемости и призвал разработать меры поддержки семей с детьми.

Российский лидер напомнил, что тема повышения рождаемости звучала в ходе недавней "Прямой линии".

- Ситуация в этой сфере справедливо волнует граждан, но и нас должна волновать, собственно говоря, мы с вами этими вопросами занимаемся регулярно, потому что речь идёт о будущем страны, о народосбережении, - подчеркнул президент. - Что такое страна? Это прежде всего люди. Демография – это интегральный, во многом ключевой показатель состояния экономики и социальной сферы, чувствительный индикатор любых перемен в государстве и обществе. По большому счёту, демография отражает, насколько успешно мы справляемся с современными проблемами и вызовами, в том числе с теми проблемами, которые возникают в самих демографических процессах, внутри.

Глава государства отметил, что принятые государством комплексные меры уже позволили снизить смертность и повысить рождаемость. Однако страна вновь входит в период, когда рождаемость будет снижаться по целому ряду объективных причин.

- Так, за январь-апрель этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность родившихся снизилась на 68,7 тысячи. Такую тенденцию демографы, конечно, предвидели, да и мы с вами об этом хорошо знали, потому что именно сейчас, в период с 2015 по 2020 год входят в резонанс сразу несколько негативных демографических волн, которые повторяются каждые четверть века, - пояснил Владимир Путин. - Резкий, катастрофический спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привёл к снижению числа рождённых на рубеже 70‑х годов. Это поколение в свою очередь как раз рожало детей в трудные периоды 90‑х годов. И малочисленные поколения 90‑х годов сегодня также начинают создавать свои собственные семьи. Благодаря мерам поддержки, уважаемые коллеги, нам удалось на несколько лет задержать неизбежное падение рождаемости, значительно его сгладить.

Для решения новых задач президент предложил подумать о дальнейшем развитии программы материнского капитала, усовершенствовать систему социальных пособий и улучшить обеспечение жильем семей с детьми. Также, по словам главы государства, необходимо решить вопрос с нехваткой мест в яслях по аналогии с детскими садами.

- Вопрос демографии – важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперёд. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы. Понятно, что ресурсов всегда не хватает, и ясно, что мы должны их распределять рачительно, но мы должны определять и приоритеты, - заметил российский лидер.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков заявил, что снижение рождаемости - "сложнейшая проблема".

- Внимание ей нужно уделять не эпизодически, а постоянно. Демографические процессы очень инерционны, и допускать какие-то деструктивные тенденции - крайне опасно, потому что они могут приобрести долговременный характер, - сказал он "Известиям".

Эксперт отметил, что меры поддержки семей должны быть дифференцированными в зависимости от демографической ситуации в субъектах РФ: некоторые регионы могут обойтись без федеральной помощи, а каким-то, наоборот, требуется поддержка.

- Было бы правильно сделать акцент на поощрении рождения не первого и второго ребенка, как сейчас, а третьего. Можно сделать пособия на третьего ребенка более весомыми. А кроме того, можно разработать систему, при которой налоговое бремя на семью зависело бы от количества в ней детей, - полагает Александр Щербаков.

Председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, ректор РГСУ Наталья Починок заявила "Известиям", что механизм материнского капитала уже "дал серьезный эффект".

- Бить тревогу не нужно. Надо продолжить планомерное развитие, которое уже начато, - полагает она.

В частности, по мнению ректора РГСУ, необходимо решать жилищные проблемы молодых семей - дополнительными стимулами могли бы стать льготная ипотека или механизмы арендного жилья при поддержке государства. Кроме того, как отметила Наталья Починок, потребуются и более гибкие, современные условия временной занятости женщин в период беременности и ухода за ребенком.